Педан побився з турецькими охоронцями

Олександр Педан, знаменитий ведучий програми «Підйом», днями прилетів із Туреччини, де провів незабутні дні, які, здавалося б, ніщо не могло затьмарити. І все ж під кінець відпустки з Сашком Педаном трапилася неприємна подія - він побився з турецькою охороною. - Не знаю, чи розповідати, що останньої ночі ми побилися з турецькими охоронцями в нічнику. Їх було семеро, а нас усього двоє, - усміхається Олександр Педан, згадуючи про неприємний інцидент. Незважаючи на це, Педан провів чудові дні в одному з найбільш респектабельних і популярних серед зірок готелі «Адам і Єва». Саме там святкували одруження Ані Лорак та Мурата. Щовечора Олександр відвідував найкращі вечірки, де розважався на повну. Крім того, телеведучого порадувало, що в готелі не було напливу росіян та українців.