Дональд Трамп судится с литовцами

Американский миллиардер Дональд Трамп и компания NBC Univers во вторник подали в литовский суд иск против местной компании за нарушение авторских прав в связи с проведением в балтийском государстве конкурса Миссис Вселенная. Об этом сообщает AP. "Наш иск очень прост. Название было использовано (литовцами) незаконно, поскольку все права принадлежат компании, базирующейся в США", - заявил адвокат Miss Universe Organization Эрикас Саукалас. Американские собственники намерены получить от организаторов конкурса Миссис Вселенная компенсацию материального ущерба, сумма которого пока окончательно не подсчитана. Организаторы шоу в Литве не видят за собой никакой вины. "Вселенная - это общее распространенное слово, поэтому иск (американской) компании не имеет оснований", - прокомментировала ситуацию Эвелина Груздиене, директор Pramogu Akademija, организовавшей конкурс. Более того, Груздиене заподозрила американских владельцев брэнда в том, что им просто не понравилась смысловая составляющая литовского шоу - роскошные дамы обсуждали проблему международной торговли людьми. Чтобы попасть на конкурс Мисс Вселенная в США, красавицам нужно соблюдать определенный кодекс поведения, прописанный в условиях договора. Конкурсантки не только должны обладать высокой нравственностью, по регламенту конкурса девушкам нельзя, например, курить. Одно из требований гласит, что кандидатки не должны быть помолвлены, не должны быть замужем (даже в гражданском браке) и не должны иметь детей. Победившие на конкурсе красавицы не имеют права компрометировать свои высокие титулы на протяжении, как минимум, года после коронации. Королевы красоты должны являть всему свету пример чистоты, скромности и образцового поведения. Конкурсантки литовского состязания в отличие от них обременены иными обязательствами - они обязаны иметь супружеский статус и иногда бывают многодетными мамашами. Конкурс в Литве состоялся накануне одного из самых популярных в США шоу Мисс Вселенная, которое уже почти 60 лет известно в Америке. В конкурсе Мисс Вселенная-2010 в понедельник вечером победила мексиканка Химена Наваррете, Миссис Вселенной двумя днями ранее в субботу в Литве стала представительница Финляндии Дженника Ханнусаари. Литовское шоу, в котором участвовали представительницы 22 стран, транслировалось в прямом эфире кабельного телеканала TV3.