Внук Ротару будет учиться за границей

16-летний Анатолий Евдокименко будет учиться в пригороде Лондона. Отечественные "звезды" все чаще отправляют своих чад "грызть гранит науки" за границу. Не стала исключением и София Ротару: певица планирует отправить внука Анатолия Евдокименко в престижную британскую школу. Однако пока юноша находится в подвешенном состоянии: документы из английского колледжа еще не пришли, а для получения ученической визы необходимо два месяца. "Анатолий сам выбрал эту школу, - рассказал сын Софии Ротару - Руслан Евдокименко. - Мы съездили на собеседование в Лондон. Главным условием было хорошее знание английского языка, которым наш Анатолий владеет с детства. Так что этот экзамен он сдал заочно". По словам родителя, его сын, который только недавно получил паспорт, человек взрослый и серьезный. Юноша сочиняет музыку, делает аранжировки, однако с выбором профессии он пока не определился. Бабушке - Софии Ротару - идея с заграничным образование внука тоже нравится. "София Михайловна очень любит Великобританию. Особенно тамошнее сливочное мороженое, - смеется Руслан. - Каждый раз, собираясь в эту страну, она говорит: "Все, поехали есть мороженое". Когда на семейном совете решили, что Толя будет там учиться, мама воскликнула: "У нас появится повод ездить в Англию чаще!"