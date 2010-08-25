Герман хочет закрыть университет Поплавского

В Администрации президента намерены закрыть Киевский национальный университет культуры и искусств, ректором которого является Михаил Поплавский, сообщает "Сегодня". По словам заместителя главы администрации президента Анны Герман, нужно "сократить заведение Поплавского, как безвкусицу в украинской культуре". "Поплавский наносит колоссальный вред украинской культуре", - считает Герман. В противовес ректору Нацуниверситета поставила Верку Сердючку. "Сердючка — это хирург, она высмеивает негативные явления, а Поплавский это культивирует. Его университет — это рассадник китча, безвкусицы и голых девиц", - уверена зам главы АП. Как отмечает издание, именно из университета Поплавского рекрутирует активисток скандальное движение "Femen". Как рассказала Герман, дело не только в Поплавском. "Мы хотим менять концепцию украинской культуры, важно то, какой культуре учат в Украине", - сказал она. Выпускник Нацуниверситета Виктор Павлик считает, что обвинения преувеличены. "Да, во время концертов у девочек есть перегиб с мини-юбками, но это фишка Михаила Михайловича. Не стоит забывать, как много он сделал для детей — конкурс "Крок до зірок", телепрограмма "Наша пісня", - сказал Павлик.