Роналду изменяет российской подруге?!

Быть подругой полузащитника мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду - занятие, требующее самоотречения! То неизвестная американка родит вдруг ему сына, то журналисты раскопают новый роман ветреного футболиста. На днях британская пресса разузнала, что главный секс-символ мирового футбола уже изменяет российской модели Ирине Шейк, с которой вроде как был помолвлен всего пару месяцев назад, с ее английской коллегой по подиуму Райан Сагден. Как рассказал журналистам один из друзей Роналду, Криштиану давно активно перезванивался и переписывался SMS с Сагден, а в последнее время вообще делает это чуть ли не круглосуточно. И хотя папарацци пока не застали футболиста в компании с пышногрудой блондинкой, это вопрос времени. Роналду, когда кем-то увлечен, обычно не останавливается ни перед какими преградами. Но пока россиянка довольствуется статусом официальной подруги португальца. В воскресенье Роналду вместе с Шейк посетили проходивший в Мадриде товарищеский матч баскетбольных сборных США и Испании, завершающих подготовку к чемпионату мира. Вполне мирно молодые люди наблюдали за игрой, получившейся более чем драматичной. Американской «дрим-тим» лишь в концовке удалось вырвать у испанцев победу с разницей в одно очко.