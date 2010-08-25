Разговор Черновецкого с журналистами. - Ммм... да

Мэр Киева Леонид Черновецкий опровергает слухи о своей возможной отставке. Об этом он сообщил в телефонном разговоре из Швейцарии «Газете по-Киевски». Приводим разговор полностью: «– Леонид Михайлович, как отдыхается? – Нормально, кто это? – «Газета по-киевски». Вы знаете, что завтра состоится сессия Киевсовета? – Ммм... да. – По чьему распоряжению? – Эммм... – По вашему? – Конечно, да, по моему. – Тут ходят упорные слухи, что вы собираетесь в отставку? – Да глупости это все, я вас прошу. – А когда вас в Киеве-то ждать? – Скоро. На днях. А может, даже к сессии. – Так она же завтра! – Все, ладно, пока.»