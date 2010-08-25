Жена премьер-министра Великобритании родила дочь

В семье премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона во вторник произошло счастливое прибавление - его супруга Саманта родила дочь, которая стала четвертым ребенком четы Кэмеронов,. «Премьер-министр и его супруга благодарны врачам и медсестрам за их помощь и доброту»,- сообщили представители британского премьера. Первый ребенок Дэвида и Саманты Кэмеронов, Айван, был инвалидом с рождения и умер в феврале 2009 года в возрасте шести лет. У пары есть еще двое детей - шестилетняя Нэнси и четырехлетний Артур. В настоящее время 43-летний Кэмерон и его 39-летняя супруга находятся на отдыхе.