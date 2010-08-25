Сын Герман говорит, что не терял удостоверение

Заместитель министра МЧС Украины Николай Герман не терял служебного удостоверения. Об этом он сказал, комментируя появившуюся в СМИ информацию об утере им удостоверения замминистра. «Перед вылетом в Китай 18 августа с официальной украинской делегацией, которую я возглавлял, я спросил своих помощников, не видели ли они моего удостоверения. Это было не удостоверение Кабмина, это было удостоверение МЧС, выписанное Нестором Шуфричем. Сотрудники ответили, что удостоверения не видели. А когда я улетел в Китай, сотрудники без моего разрешения сделали в газете объявление – на всякий случай, чтобы никто не воспользовался…», – объяснил ситуацию Герман. При этом он добавил, что «это всё быстро распространилось, я думаю, вы понимаете, почему». «А вчера вечером я возвратился из Китая, и оба удостоверения – и выписанное Нестором Ивановичем (Шуфричем), и кабминовское, находились на месте. Оба удостоверения у меня», – подчеркнул Герман пишет Остров. Он посетовал на «немного неправильное поведение своих сотрудников», а также на то, что «ситуация немного раздута журналистами».