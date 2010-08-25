Полет Клюева в Китай обошелся бюджету в $200 тысяч

Перелет украинской делегации во главе с первым вице-премьером Андреем Клюевым в Китай 18-20 августа стоил государственному бюджету 1,75 млн грн. Об этом «proUA» сообщили в Министерстве экономики. В сообщении, опубликованном на сайте «Вестника госзакупок», говорится, что Минэкономики выступило заказчиком закупки услуг по перевозке пассажиров авиатранспортом государственным авиапредприятием «Украина». Это предприятие занимается авиаперевозками высших государственных лиц страны. В обосновании необходимости этой закупки Минэкономики назвало причиной закупки у одного участника (без открытых торгов) поручения первого вице-премьера от 16 и 17 августа, и сослалось на закон о госзакупках в части, где говорится о применении этой процедуры в случае «виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах». 19 августа в Пекине состоялось заседание межправительственной украино-китайской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Украинскую делегацию возглавил Андрей Клюев.