Собчак пришла на встречу с Саакашвили в футболке с Путиным

В России и Грузии появились сообщения о том, что известная российская телеведущая Ксения Собчак побывала недавно в Грузии и встретилась с президентом республики Михаилом Саакашвили. Во вторник она подтвердила РИА "Новости", что это правда. Но от дальнейших комментариев воздержалась. Как написала грузинская газета "Алия", Собчак была приглашена в Тбилиси на корпоративную вечеринку, организованную влиятельным грузинским бизнесменом. Издание называет и гонорар - 150 тысяч долларов. Этим бизнесменом является основатель компании Coca-Cola Bottlers Georgia, официальный представитель и владелец сети McDonald`s в Грузии Темур Чкония. "Ксения Собчак была приглашена в Грузии дочерью бизнесмена - Софо Чкония и все расходы пошли из кармана этого бизнесмена", - пишет автор статьи в газете "Алия". Сам бизнесмен в беседе с газетой не стал комментировать визит Собчак и заявил, что он ничего об этом не знает. По данным газеты, с Саакашвили Собчак встречалась в черноморском курортном городе Батуми. "Президент Саакашвили вместе с Собчак на 15 минут забежал в Конституционный суд... За "круглым столом" сидели Собчак, Саакашвили и председатель суда Георгий Папуашвили, но никто не знает, что за разговор состоялся в "тройке", - пишет газета. Издание отмечает, что появление Саакашвили в суде было неожиданным, охрану здания никто не предупреждал. Не было на месте и председателя Конституционного суда."Папуашвили был срочно вызван, а до прихода председателя президент и Собчак осмотрели здание суда", - пишет "Алия". Агентство "Новости-Грузия" во вторник связалось с представителями КС, которые опровергли данные газеты о том, что Собчак побывала в Конституционном суде. "Подобной встречи в Конституционном суде не было, и здание суда Ксения Собчак тоже не осматривала", - заявила глава пресс-службы КС Натия Сирабидзе. По данным агентства, на Ксении Собчак была футболка с портретом Путина. В этой футболке она посетила Конституционный суд, где пообщалась с Саакашвили, в ней же отправилась на грандиозное празднование дня рождения мэра Тбилиси Гиги Угулава, где находилась в течение часа. Место проведения вечеринки не называется. В мэрии Тбилиси корр. "Новости-Грузия" заявили, что не могут подтвердить информацию газеты, так как у них нет никаких сведений о пребывании Собчак в Грузии. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта в августе 2008 года и последующего признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.