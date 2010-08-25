Татьяна Франчук погуляла на дне рождения ювелирного магната

Во время летнего отдыха на Средиземноморье, галеристка Татьяна Франчук посетила несколько пафосных приватных вечеринок с участием мирового бомонда. Одним из самых ярких и запоминающихся стало празднование Дня рождения Фаваза Груози – основателя легендарной марки ювелирных изделий и часов De Grisogono, которое проходило на Сардинии. «Праздник в честь Дня рождения Груози проходил в самом дорогом заведении острова – клубе Billionaire. В пригласительных был указан дресс-код: белое для мужчин, и золотое – для женщин. Поэтому, специально для мероприятия, я купила золотистое коктейльное платье от Hulston», - рассказывает владелица галереи “KyivFineArt”. После ужина, в завершении которого был вынесен неслыханных размеров белый торт, тусовка переместилась на дискотеку у клуб Cipriani, где звёздные гости Гроузи отплсясывали до утра. Среди приглашенных были актёр, и с недавнего времени кинопродюсер Леонардо ди Каприо с невестой – моделью Бар Рафаэли, актёр Кевин Спейси, множество представителей российского бомонда, среди которых олигарх Михаил Доронин и его возлюбленная «черная пантера» Наоми Кэмпбэлл. По словам Татьяны Франчук, во время праздника они с супругом постоянно находились в кампании супруги Фаваза Груози – вице-президента ювелирного дома Chopard Каролины Груози-Шойфеле и дочки Фаваза от первого брака – красавицы Аллегры. Рассказывая о дочери ювелирного магната, Франчук неоднократно упомянула, что та – невероятно красива и приятна в общении. Кстати, Татьяна Франчук и её супруг – частые гости семьи Груози. После шумного праздника, они провели несколько дней на яхте в Средиземном море в компании супругов Груози, а так же владельца компании «Рено» на «Формуле-1» Флавио Биаторе его жены Элизабет.