Путин с четвертой попытки попал в серого кита

Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин побывал 25 августа, в бухте Ольга на территории Кроноцкого заповедника (Камчатский край), где все чаще отмечается появление занесенных в Красную книгу серых китов. Глава правительства, в специальном гидрокостюме и вооруженный арбалетом, направился в бухта на моторной лодке вместе со специалистами заповедника. Как сообщают российские СМИ, китов экспедиция искала около полу часа. Путину предложили принять участие в процедуре взятия на анализ кусочка кожи, по которому можно определить принадлежность кита к той или иной популяции. Для этого надо было выпустить из арбалета специальную стрелу. Однако из-за сильного морского волнения в кита удалось попасть только с четвертого раза. Напомним, в конце апреля Путин побывал за Полярным кругом, на Земле Франца-Иосифа, где принял участие в работе научной экспедиции, изучающей ареалы обитания белого медведя, и даже одел на одного из них спутниковый ошейник.