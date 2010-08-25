Хорошковский решил не отставать: он купил «мерс» за 1,2 млн

СБУ по результатам тендера 11 августа подписал договор на закупку реанимобиля на базе Mercedes Benz Sprinter 313 CDI. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Договор на сумму 1,2 млн грн заключен с ООО «Горал». Фирма принадлежит руководителю Донецкого ожогового центра Института неотложной восстановительной хирургии им. Гусака Академии медицинских наук Украины Эмилю Фисталю и его сыну Герману, сообщает «Сегодня». Напомним, что ранее дорогой автомобиль появился в Минюсте и это также был «мерс» стоимостью более 1 млн грн. А еще ранее дорогой автомобиль Cadillac Escalade был подарен Министерству внутренних дел.