Пэрис Хилтон борется со стрессом и помогает приютам

Что происходит с грудью Пэрис Хилтон? Она то появляется, то пропадает, то снова радует наши очи приятными объемами. Пока общественность теряется в догадках относительно причин столь очевидных метаморфоз ее бюста, главная блондинка шоу-бизнеса спасается от бандитов и помогает собачьим приютам. Но обо всем по порядку. Вчера Пэрис провела весь день вне дома - она расслаблялась в СПА (надеемся, не в том, что прославился своей хозяйкой-аферисткой) и бродила по магазинам. Златокудрой красотке было необходимо снять стресс - еще бы, ведь утро ее началось с того, что в дом попытался проникнуть человек, вооруженный ножами. Острые на язык блоггеры тут же предположили, что, возможно, злоумышленник хотел избавить Хилтон от силикона, "раздувшего" ее некогда небольшую грудь. Какие бы цели он ни преследовал, отрадно, что секьюрити наследницы оперативно сработали и быстро обезвредили непрошенного гостя. А за несколько дней до нападения Пэрис пополнила свой "домашний зоопарк" еще одним питомцем - она взяла из приюта мопса по кличке Магси. Уж не Магси ли остановил злодея?