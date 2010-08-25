Анджелина Джоли объявила о начале режиссерской карьеры

Голливудская актриса Анджелина Джоли попробует свои силы в режиссуре и осенью 2010 года приступит к съемкам своего фильма. Первая режиссерская работа Джоли будет о войне 1992-1995 годов в Боснии. Речь идет об относительно малобюджетной, по голливудским меркам, картине, сценарий для которой напишет сама Джоли, сообщает британская газета Guardian. Названия у фильма пока нет, но известно, что сюжет будет основан на событиях 1990-х годов, вертеться он будет вокруг истории любви боснийской девушки к сербскому военному, а главные роли сыграют актеры из Боснии и Герцеговины. Сама звезда, посетившая на выходных Сараево в качестве посла доброй воли ООН, появляться в кадре не намерена. "Это будет не политическое заявление, а история любви", - сказала Джоли. Она подчеркнула, что намерена привлечь к работе над фильмом как можно больше местных жителей, хотя сама картина будет англоязычной. По словам актрисы, ее глубоко потрясла судьба многих сотен беженцев, которые после окончания войны в 1995 году так и не смогли вернуться в родные дома. По данным Guardian, Джоли выразила желание финансировать образовательные программы для боснийской молодежи. Актрисе уже доводилось быть режиссером - в 2007 году она сняла документальный фильм Место во времени (A Place in Time), однако боснийскому фильму предстоит стать ее первым художественным проектом. Напомним, что сейчас Джоли снимается в фильме Турист, где она впервые сыграет с Джонни Деппом. Кроме того, Джоли предстоит сниматься в Спящей красавице у Тима Бертона.