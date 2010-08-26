Вице-мисс Вселенная привезли из Америки рюкзак шоколада

Киев встретил прилетевшую из Америки третью вице-мисс конкурса «Мисс Вселенная» Анну Пославскую дождем. И толпы поклонников, к сожалению, не наблюдалось. «Долетела отлично, — призналась Пославская. — В самолете удалось поспать часика три, ведь до этого я не сомкнула глаз больше суток! В аэропорту Лас-Вегаса мне просто не давали прохода — останавливали на каждом углу. И когда уже в самолете объявили, что летит финалистка конкурса «Мисс Вселенная» из Украины, все пассажиры дружно захлопали! А в Украине патриотизм хромает». В Украину красотка привезла… гору сладостей. «Мой рюкзак сейчас набит шоколадками! — ошарашила Аня. — Все это время я ничего такого не ела, занималась спортом, но теперь наконец-то расслабилась! У нас в апартаментах в Лас-Вегасе стоял огромный столик с вазами, полными шоколадных конфет. А я очень люблю молочный шоколад! Но держалась — брала понемножечку и складывала в рюкзачок». На вопрос, свободно ли сейчас ее сердце, Аня томно взглянула из-под ресниц: «А вот посмотрите мне в глаза и сами подумайте — есть ли у меня жених!». У красавицы также поинтересовались и тем, соответствуют ли действительности народные комментарии под ее фото на одном из сайтов, что якобы Пославская стала «Мисс Украина-Вселенная» благодаря поддержке любовника, занимающегося ювелирным бизнесом. «Какой маразм! — гневно отреагировала девушка. — А моя поездка в Америку, подготовка к «Мисс Вселенной», на которую ушло около 100 000 долларов — все было оплачено оргкомитетом конкурса, а не какими-то любовниками». Рассказала Пославская и о закулисье «Мисс Вселенная»: «В первые дни отношения между девочками были просто прекрасные. Но ближе к конкурсу «маски» начали исчезать и открывались истинные лица. Некоторые девочки любили посплетничать и даже фотографировали своих соседок утром без макияжа — потом все это выкладывалось на Facebook. Были и девушки, которые не следили за своими волосами, не гладили одежду, не приходили вовремя на мероприятия». Отдыхать Аня пока не собирается: «Уже поступает много предложений рекламного характера из Украины, России и Америки — сейчас все это в стадии переговоров».