Періс Хілтон приїде в Київ за мільйоном доларів

3 вересня у Київ прилетить американська актриса, співачка і тусовщиця 29-річна Періс Хілтон. Її запросили до складу журі конкурсу краси "Міс Україна 2010". "Періс Хілтон летітиме з Лос-Анджелеса майже десять годин. Після важкого перельоту буде відпочивати у себе в номері. Попросила надати їй "люкс". Зараз вирішуємо, у який номер київського готелю "Інтерконтиненталь" її поселити. Боїмося, щоб їх раніше не забронював хтось із віп-персон. Вагаємося між "посольськими", "королівськими" і "президентськими" апартаментами. З усіх номерів вікна виходитимуть на Михайлівський собор", - розповів наш співбесідник. Співачка попросила у контракті номер з двома спальнями, їдальнею, кухнею, мармуровою ванною, особистим кабінетом і кімнатою для охорони. Найдорожчий номер у столичному готелі "Інтерконтиненталь" коштує 15 тисяч доларів на добу. Подейкують, приїзд моделі обійдеться у 1 млн доларів. Хілтон не попередила, чи привезе з собою своїх собачок, з якими любить подорожувати по світу. "Ми готові до будь-яких її капризів", - запевнили організатор.