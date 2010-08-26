Колесников подарил Януковичу iPad

Вице-премьер-министр Украины Борис Колесников во время заседания Комитета по экономическим реформам подарил Президенту Украины Виктору Януковичу электронный учебник. «Хотел бы от имени нашего Комитета вручить подарок Президенту Украины. В эту электронную книгу помещаются все учебники Украины за все 11 лет по всем предметам. Здесь 135 000 страниц, и, соответственно, ребенок в любой момент может вернуться к любому материалу», - отметил Колесников. Он отметил, что электронные учебники могут сэкономить сотни тысяч кубометров древесины ежегодно, а также облегчить жизнь ученикам, которым не нужно будет носить тяжелый портфель, сообщает «ИМК». «... Нет никаких проблем, чтобы каждый ребенок со следующего учебного 2011 г. имел бы у себя в распоряжении такой учебник от Президента Украины», - добавил Колесников.