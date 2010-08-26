Обама поздравил британского премьера Кэмерона с рождением дочери

"Президент Обама позвонил сегодня премьер-министру для того, чтобы поздравить его и супругу Саманту с рождением дочери. Президент и премьер также воспользовались этим разговором, чтобы сверить позиции по ближневосточному урегулированию", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Между тем, родившаяся во вторник, 24 августа, дочь главы правительства Великобритании Дэвида Кэмерона и его супруги Саманты получила имя. Как сообщил официальный представитель Даунинг-стрит 10, родители назвали ее Флоренс Роуз Энделлион Кэмерон. Поздравления семье премьера уже направили британская королева Елизавета II, наследный принц Уэльский Чарльз, экс-премьер Гордон Браун и его жена Сара, а также президент Франции Николя Саркози. Поскольку появление ребенка, по срокам, ожидалось в сентябре - уже по возвращении Кэмеронов из летнего отпуска в графстве Корнуолле, чета не успела дать имя девочке на момент объявления о пополнении в их семье. Дэвид Кэмерон пообещал, что его дочь будет носить сразу несколько имен, одно из которых непременно будет в честь графства, в котором малышке довелось родиться. Имя Энделлион относится к деревушке Сент-Энделлион, которая расположена близ мест, где проходит отпуск семьи политика и которую он посещал ранее. По преданию, дева и затворница Энделлион или Энделиента, дочь святого короля Брихана из Брекнока, принесла в эти места Христову веру. Имя этой святой (родилась в 470 году, год кончины неизвестен) носят два старинных источника неподалеку от названного в честь нее села, а память ее почитается 29 апреля. Флоренс Роуз Энделлион - четвертый ребенок, родившийся в семье Кэмеронов. Их старший сын, Айван, тяжело болевший с рождения, умер в феврале прошлого года в возрасте 7 лет. Дочь Нэнси Гвэн родилась 19 января 2004 года, а сын Артур Элвин появился на свет 14 февраля 2006 года.