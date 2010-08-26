Как Савик Шустер стал оленем (ВИДЕО)

Девоньки, наверняка вы уже видели ролик, в котором известный телеведущий Савик Шустер рекламирует услугу не менее известного мобильного оператора. Ради благого дела отряд креативщиков придумал для ведущего «Шустер live» спич на украинском языке и новый образ. В начале ролика Савик признается зрителям: «Я поспорив із сином, що скоріше я стану оленем, ніж в Україні буде безлімітний 3G-інтернет». Интересно, почему именно оленем? Или после «оленів-оленів» это благородное животное - неизменный атрибут рекламных кампаний всех мобильных операторов? Как бы там ни было, оленем Савик, как и обещал, все-таки стал. Но вскоре вернулся к привычному для себя облику и возвестил всем о том, за что ему, собственно, и заплатили. Пишу я об этом не только шутки ради, а для того, чтобы напомнить Савику о Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Где в статье 13-й говорится о том, что «в рекламе и телеторговле нельзя представлять визуальный образ или голос лиц, регулярно ведущих программы новостей и текущих событий». Думаю, «Шустер live» можно считать программой о текущих событиях. Вот мне и любопытно, наш Савик не знал об этой конвенции или забыл в раздумьях о гонораре?