Легендарный режиссер Жан-Люк Годар получит почетный "Оскар"

Почетную премию "Оскар" за 2010 год получат французский кинорежиссер Жан-Люк Годар, историк кино Кевин Браунлоу и актер Элай Уоллак. Об этом сообщается в пресс-релизе Американской киноакадемии, распространенном в среду. Годар - ключевая фигура французской "новой волны", отмечается в сообщении. Уже первый его полнометражный фильм "На последнем дыхании" (A bout de souffle, 1960) впечатлил как зрителей, так и кинематографистов. За 50-летнюю карьеру он выпустил более 70 картин, которые создали ему репутацию одного из основополагающих модернистов в истории кино. Годар также оказал влияние на многих современных режиссеров, в том числе на Бернардо Бертолуччи, Мартина Скорсезе, Стивена Содеберга и Квентина Тарантино. Кевин Браунлоу известен не только как автор работ по истории немого кино, но и как реставратор старых лент. В частности, он принимал участие в воссоздании "Наполеона" (Абель Ганс, 1927 год), "Четырех всадников апокалипсиса" (Рэкс Ингрэм, 1921 год) и "Багдадского вора" (1924 год). Браунлоу также снял несколько документальных лент о фильмах и актерах. Элай Уоллак родился в Бруклине в 1915 году, а впервые выступил в качестве актера в 1956 году в картине "Куколка" (Baby Doll). С тех пор он сыграл в полусотне художественных картин, среди которых такие как "Великолепная семерка", "Неприкаянные", "Как украсть миллион", "Хороший, плохой, злой", "Крестный отец-3". Актер продолжает сниматься в кино, в 2010 году выходит очередной фильм с его участием "Уолл-стрит-2: Деньги не спят", который снял Оливер Стоун. Также стало известно, что премия имени Ирвинга Талберга будет вручена режиссеру и продюсеру Френсису Форду Копполе, который уже получил три "Оскара" за сценарий, одного за режиссуру и одного за лучший фильм. Коппола снял более 30 картин, в том числе "Апокалипсис сегодня" (1979) и знаменитую трилогию "Крестный отец" (1972, 1974, 1990). Вручение наград состоится 13 ноября 2010 года. Решение исключить из главной церемонии награждение почетными "Оскарами" было принято летом 2009 года ради экономии времени телетрансляций. Тогда же академики решили, что в номинации "лучший фильм" будут соревноваться не пять картин, а десять.