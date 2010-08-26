Дорога к дому Януковича обошлась в 50 млн. гривен

Cупертрассу в Межигорье к резиденции Президента сделали за месяц и 50 млн. гривен. «Сейчас устанавливаем лишь новые дорожные знаки, — рассказал прораб Вышгородского ДЭУ Николай Петькун. — В течение недели все закончим», пишет ФОКУС. На трассе положили сверхпрочный асфальт, который может прослужить без ремонта до 15 лет, установили европейское освещение (раньше его вообще не было), по обочинам трассы дорожники убирают даже мелкий мусор: бумажки, листву. Глава Укравтодора Владимир Демишкан сообщил, что ремонт участка обошелся приблизительно в 50 млн. грн. «50 миллионов — это стоимость ремонта 16 км дороги: 8 км — в одну сторону и столько же — в другую, т.е. один километр туда и обратно обошелся около 6 млн. грн., — рассказывает Демишкан. — Это не дорого, нормальная сумма для такого ремонта. Что касается сроков, то делали дороги и побыстрее».