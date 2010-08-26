Стэтхем снялся в рекламе “Газпром” за 100 тыс. евро

По приглашению компании «Газпром», не поскупившейся на гонорар в 100 тыс. евро, Джейсон Стэтхем сыграл каскадера, выполняющего безумные трюки, в рекламе автомобильного масла под брендом G-Energy. Для ролика «Газпром» специально арендовал у одного из бизнесменов, чье имя входит в двадцатку рейтинга самых богатых людей России, «Мазератти». Съемки рекламы велись в Москве и Чехии. Продюсером ролика стал создатель фильма «Лара Крофт» Лоуренс Гордон. "Главным условием Стэтхема была полная, абсолютная засекреченность происходящего”, - рассказал один из создателей видео. Специально для Джейсона заказали дорогой съемочный фургончик, во время съемок актера кормили устрицами и икрой, которые привозили из французского ресторана. По словам участников съемочной группы, рекламный ролик с Джейсоном появится на российских телеканалах в конце октября.