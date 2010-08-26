У Джона Траволты родится сын

Актер Джон Траволта и его жена Келли Престон, ждут пополнения в семействе. Пара, которая потеряла в прошлом году сына Джета, решилась зачать снова, несмотря на то, что Келли уже 47 лет. Пол будущего малыша они не называли, но теперь представитель Престон подтвердил в разговоре с репортерами, что у супругов родится мальчик. И произойдет это уже очень скоро. Есть в Америке такая традиция: за три-четыре недели до появления ребенка на свет устраивать праздничную вечеринку с дарением подарков будущей маме. В доме семейства Траволта такая вечеринка состоялась 8 августа. В прошлом году семья пережила страшную трагедию. Сын знаменитого американского актера, страдающий аутизмом, скончался во время отдыха на Багамских островах. 16-летний Джет скончался в результате падения в ванной. Подростка госпитализировали в больницу Фрипорта, где врачи позже подтвердили его смерть.