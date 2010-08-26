Черновецкий до 1 сентября будет отдыхатьв Женеве

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид Черновецкий вернется из отпуска 1 сентября. Об этом сообщил сегодня журналистам и.о. председателя КГГА Александр Попов. «1 сентября у него заканчивается отпуск. Мы разговаривали, и он сказал, что будет», - сказал Попов, сообщает «УНИАН». Как известно, в июле Черновецкий взял отпуск на 45 дней. «Газета по-киевски» разузнала, что киевский градоначальник отдыхает в женевском отеле Four Seasons Hotel des Bergues. Стоимость номеров стартует от $600, апартаментов – от $820, королевских номеров – от $1700 за сутки.