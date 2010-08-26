Матери Терезе сегодня исполнилось бы 100 лет

Сегодня в Македонии, Албании и Индии отмечают столетний юбилей основательницы конгрегации «Сестры Миссионерки Любви», лауреата Нобелевской премии мира Матери Терезы Как известно, она умерла 5 сентября 1997 года в Калькутте, а через шесть лет после смерти Католическая церковь причислила ее к лику блаженных, отмечает РИА Новости. Мать Тереза (Агнесса Гонджа Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в в столице Македонии Скопье в албанской семье выходцев из Косово. В 21 год она дала монашеский обет и приняла имя Терезы в честь канонизированной в 1927 году монахини Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. В конце 1940-х годов Тереза основала в индийской Калькутте монашескую конгрегацию «Миссионерок любви», которая помогает бедным и больным во многих странах мира. В 1979 году Терезе была присуждена Нобелевская премия «За деятельность в помощь страждущему человеку».