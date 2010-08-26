Звезда "Плейбоя" довела Януковича до слез

Когда на День Независимости со сцены в центре столицы прозвучали слова стихотворения Владимира Сосюры "Любите Украину!", Президент Виктор Янукович даже прослезился. Поэзию Виктору Федоровичу читала не кто-нибудь, а сексапильная модель мужского глянца, специализирующаяся на эротических фотосессиях. Вот только на этот раз Playmate-2005 Алена Фесуненко была одета в длинное голубое платье и с ленточками на голове в цвет украинского флага. Читатели журнала "Плейбой" могут вспомнить, как в октябре 2006-го года эта девушка демонстрировала свои обнаженные прелести на страницах журнала для мужчин. Несколько лет назад Алена была студенткой Театрального университета имени Карпенко-Карого. Девушка начинала свою карьеру с эротики. Тогда она не беспокоилась, что эти фото увидят родители - мол, дома, в Ивано-Франковске, этот журнал не продают. Но стала всеукраинско известной и в этом году читала стих для самого президента. Напомним, что во время своей речи на День независимости Янукович опять оконфузился.