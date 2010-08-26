Свадьба принца Николаоса Греческого и Татьяны Блатник

Накануне состоялась вторая за это лето громкая монаршая свадьба: 40-летний второй сын бывшего короля Греции Константина II Николаос сочетался браком с 29-летней Татьяной Блатник. Об этом нам поведала Lily_of_the_Valley. Торжество на греческом острове Спеце посетили представители всех королевских домов Европы, большинство - родственники греческих монархов: королева Испании София, королева Дании Маргрете II, принц Оранский Виллем-Александр с супругой Максимой, шведская кронпринцесса Виктория с мужем принцем Даниэлем, кронпринцесса Дании Мэри, кронпринц Норвегии Хокон, принц и принцесса Астурийские и другие гости. Греческие телеканалы транслировали церемонию в прямом эфире. Венчание по православным канонам прошло в островной церкви Святого Николая, куда невеста прибыла на карете, а жених - на катере. На Татьяне, которая прежде работала в модном доме Дианы фон Фюрстенберг, было роскошное подвенечное платье, богато отделанное кружевом. Голову невесты украшала тиара с бриллиантами и жемчугом из коллекции экс-королевы Греции Анны Марии, выполненная для нее из украшения для корсажа королевы Швеции Виктории Баденской. После церемонии принц Николаос и принцесса Татьяна Греческая и Датская под аплодисменты и поздравления собравшихся у церкви зрителей сели в карету и отправились на празднование в отель "Посейдон", где накануне участвовали в предсвадебной вечеринке.