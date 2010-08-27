Нардеп Горина родила сына Егора

14 августа произошло пополнение и в семье депутата от ПР Ирины Гориной. Она родила сына Егора (вес 3,8, рост 50 см). «На кого похож — непонятно: он у нас такой щекастенький. Как все малыши, иногда не спит, с животиком бывают проблемы, но ребенок — это такое счастье, ради которого можно не есть и не спать. Моя старшая дочь, ей уже 23, помогает мне», — рассказала нам Ирина. По ее словам, папу малыша зовут Владислав, он бизнесмен. «Мы шутили, что Ира Горина должна родить в мой день рождения. Но получилось, что она родила на следующий день», — говорит ее коллега по партии Ирина Бережная. Ее дочке Даниэлле 5 сентября исполнится год и два месяца. «В целом она похожа на папу, но брови, глаза, взгляд, мимика — все мое. У нее уже есть любимые книги, музыка. Например, любит, когда ей читают «Муху Цокотуху». С удовольствием слушает песни о Буратино, Львенка и Черепаху, а на ночь я ей ставлю классику, хиты Стинга, вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Кроме того, Даниэлла уже отлично плавает и ныряет». По словам Ирины, дочку она балует. На первый день рождения подарила игрушки, одежду и даже первую ювелирную вещь — маленькую божью коровку от Van Cleef. «Но при этом я строгая мама. Мне близка по духу восточная концепция. Она гласит, что до пяти лет ребенка надо воспитывать, как императора, с 5 до 15 лет — как раба, а потом — как друга».