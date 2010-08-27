Наталья Водянова заплатит за развод десять миллионов долларов

Разговоры о разводе русской супермодели Натальи Водяновой и ее супруга лорда Джастина Портмана появились еще в феврале. Они упорно их опровергали, но после этого вышли в свет вместе всего один раз в рамках благотворительного аукциона. В последнее время все чаще Наталья появляется на светских мероприятиях одна и все больше времени проводит в Москве. Подруги модели рассказали, что причина - новая любовь, которая, собственно, и поставила точку в ее десятилетнем браке с Портманом. Они утверждают, что родственники звезды все знают, но не имеют права говорить об этом в прессе, так как Наташа может остаться без детей: "Дело в том, что по брачному контракту с Джастином Портманом в случае ее измены мужу дети останутся жить с лордом и его семьей". "Насколько мне известно, развод Водяновой и Портмана состоится в октябре, - рассказала "Комсомольской правде" британская журналистка Ники Сикс. - Только вот, чтобы получить свободу и детей, Наталье придется заплатить 10 миллионов долларов отступных Джастину Портману, чтобы он не разгласил факт ее измены". Месяц назад поговаривали, что Наташа уже наняла адвоката для ведения бракоразводного процесса, который должен завершиться в октябре. Ей во всем помогает новый возлюбленный - известный в России продюсер Андрей. А недавно известный телеведущий Андрей Малахов в редакторской колонке своего журнала сообщил, что этот самый продюсер Андрей в десятых числах октября пригласил Малахова на свадьбу, попросив отложить на этот день все дела.