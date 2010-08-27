Тимошенко не делала пластику лица, а просто отдыхала за границей

Продолжительное пребывание в отпуске сказалось на лидере БЮТ наилучшим образом. Она выглядит отдохнувшей, а над бронзовым оттенком кожи Тимошенко работала на одном из заграничных курортов. - Где именно Юлия Владимировна была, я не могу сказать, - объясняет в комментарии «КП» помощница экс-премьера Ольга Трегубова. - Но она отдыхала со своей семьей. Ей было очень комфортно и тепло. Первое, что бросилось в глаза: у Юлии Владимировны изменилась прическа. Похоже, обещание ее личного парикмахера Елены Седых «эволюционировать образ Тимошенко» сбылось. Если раньше лидер БЮТ увенчивала свою голову тугой косой, прикалывая ее шпильками к макушке, теперь у нее свободная коса, которая заколота ближе к затылку. Изменился и цвет волос Юлии Владимировны - они стали еще светлее, чем раньше. А разговоры о пластической операции Тимошенко оказались сплетнями. Зато цели и лозунги, в отличие от ее внешнего вида, за время отпуска не эволюционировали. Стратегия Тимошенко на осень - победить в местных выборах. Также БЮТ постарается не допустить принятия проекта реформы Основного закона от Партии регионов.