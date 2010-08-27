Ширак выплатит 550 тыс. евро, чтобы замять дело о коррупции

Экс-президент Франции Жак Ширак, которого обвиняют в растрате государственных средств и злоупотреблении доверием, выплатит мэрии Парижа штраф в 550 тыс. евро для урегулирования судебного процесса по делу о коррупции. А партия «Объединение в поддержку республики» (ОПР), созданная Шираком в 2002 году, выплатит компенсацию в размере 1,65 млн. евро, передает РБК. Теперь муниципальный совет Парижа, являющийся по закону потерпевшей стороной, согласно договоренности, после уплаты соответствующих сумм должен отозвать иск против бывшего президента. Напомним, Ширак с 1977-го по 1995 год занимал пост мэра Парижа. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в создании 35 фиктивных рабочих мест в период с марта 1994-го по май 1995-го для членов ОПР, которые оплачивала столичная мэрия. По данному обвинению ему грозило 10 лет тюремного заключения и штраф в 150 тыс евро. Однако, экс-президент Франции полностью отрицает свою вину.