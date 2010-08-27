Янукович дал «почетного журналиста» гендиректору «Интерфакс-Украина»

Президент Виктор Янукович присвоил гендиректору «ИА «Интерфакс-Украина» Александру Мартыненко почетное звание «Заслуженный журналист Украины». Об этом идет речь в указе президента №869 от 26 августа, текст которого располагает «proUA». «За весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики, высокое профессиональное мастерство присвоить почетное звание «Заслуженный журналист Украины» Мартыненко Александру Владленовичу - генеральному директору общества «Информационное агентство «Интерфакс-Украина», - идет речь в документе.