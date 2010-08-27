Люди Хорошковского и Васадзе захватили дочку грузинского олигарха

Сотрудники СБУ и охранники бютовца Тариела Васадзе похитили в аэропорту «Борисполь» дочку грузинского олигарха Вано Чхартишвили Натию, сообщает «Украинская правда». Как стало известно, женщину похитили возле самолета Киев-Тбилиси, на который она должна была сесть вместе со своим женихом, начальником краевой полиции грузинского региона Шида Картли Давидом Табуцадзе. По словам Табуцадзе, они следовали в Грузию, чтобы заключить брак. Подробности этой истории стали известны благодаря публикации на грузинском сайте geotubers.ge. Брак полицейского и Натии Чхартишвили решил сорвать ее отец Вано, который ранее бежализ Грузии в Лондон. Пара отдыхала в Одессе, а когда узнала, что их ищут люди отца Натии, решила ехать в Грузию. Они прилетели на самолете в Борисполь, куда Табуцадзе вызвал для прикрытия своих украинских коллег-милиционеров. Но в аэропорту на их пути оказалась охрана Тариела Васадзе и работники СБУ. Как утверждает Табуцадзе, глава СБУ Валерий Хорошковский позвонил министру внутренних дел Анатолию Могилеву, чтобы тот отозвал сотрудников милиции из аэропорта. Пока проходили переговоры, пара успела пройти регистрацию и сесть в автобус, которые вез их на взлетную полосу. Однако уже в автобусе к Натии Чхартишвили подошел работник СБУ, попросил паспорт, вырвал из него страницу. Потом он вежливо объяснил, что с вырванной страницей она некуда лететь не может, и доставил ее в аэропорт. Жениху же объяснили, что СБУ занимается этим вопросом, поскольку Натию Чхартишвили якобы похитили. Когда Табуцадзе попросил, чтобы его за это арестовали, сотрудники СБУ попросили его уйти. Не допустили к Натии Чхартишвили и посла Грузии в Украине Григола Катамадзе, который ждал встречи полчаса. Якобы по личному указанию главы СБУ Хорошковского, женщину переправили в дом Тариела Васадзе, а впоследствии отправили в Лондон. Отца невесты, Вано Чхартишвили, в Грузии подозревают в совершении экономических преступлений. Пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко заявила, что Служба безопасности не имеет никакого отношения к инциденту в Борисполе. В свою очередь, посол Грузии в Украине сообщил, что на его имя поступило заявление Табуцадзе «о том, что его жена была задержана в аэропорту». По его словам, Табуцадзе просит выяснить причину их задержания в Борисполе. «Соответствующие заявления он написал и в прокуратуру, и в областную милицию... Мы ожидаем реакции соответствующих компетентных органов на заявление нашего гражданина», - прибавил посол.