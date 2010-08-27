Богдан Ступка отмечает 69-й день рождения

Сегодня исполняется 69 лет народному артисту Украины, художественному руководителю Национального академического драматического театра им. Франко Богдану Ступке, передает Gloss.ua. Богдан Ступка мечтает, чтобы украинская культура была известна во всем мире. Сам он для этого трудится не покладая рук. Уже сыграно более сотни ролей в театре и порядка 50 — в кино. Дело Народного артиста продолжает и его сын — Остап Ступка (Заслуженный артист Украины). Известность украинского актера не ограничивается родиной. Благодаря участию в интернациональных проектах артист снискал популярность и за границей, в частности в России, где он в начале 2010-го стал лучшим актером года и лауреатом премии «Золотой орел».