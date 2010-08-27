Герман рассказала, как Януковичу тяжело жить с охраной

Поездка журналистов в резиденцию Виктора Януковича «Межигорье» «когда-нибудь произойдет». Об этом заявила заместитель Главы Администрации Президента Анна Герман. «Надо советоваться с Президентом, когда он сможет принять столько гостей. Это я была против того, чтобы импровизированно ехать в Межгорье», - сказала она, пишет Украинская правда. Как известно, во время пресс-конференции 4 июня Януковичу был задан вопрос об отчуждении государственной резиденции «Межгорья» и его нереагировании на многочисленные журналистские расследования. Президент высказал готовность сразу после пресс-конференции показать журналистам собственность, которая принадлежит ему в «Межгорье». Однако позднее по неизвестной причине это мероприятие было отменено. «Такой визит нельзя организовать за полчаса. Хотя бы потому, что мы не могли привезти журналистов, а затем сказать: «Извините, через пять минут вы должны уйти». Надо, чтобы у Президента было время. Но думаю, когда-нибудь эта поездка произойдет», - сказала Герман. Кроме того, отвечая на вопрос о кортеже и охране Януковича, чиновница заявила: «Все президенты мира имеют очень мощную и суровую охрану». «У охраны есть свои инструкции, правила безопасности, и президент не может тут диктовать свои условия. Это касается и кортежа, и охраны. Поверьте, это тяжело постоянно жить с охраной, но есть вещи, которым нужно подчиниться», - отметила она. Отвечая на вопрос, почему Янукович с момента инаугурации ни разу не появлялся на официальных мероприятиях вместе со своей супругой Людмилой, Герман сказала: «У нас не принято обсуждать личные дела Президента».