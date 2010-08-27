Младший брат Джорджа Буша выставил на продажу особняк за $2,9 млн

Младший брат экс-президента США Джорджа Буша - Марвин - выставил на продажу свой дом в штате Вирджиния за 2,9 миллиона долларов. Особняк, построенный в 1936 году, расположен на площади в 0,55 гектара, сообщает портал о роскоши Luxist. Cогласно данным, дом имеет четыре спальни и три ванные комнаты. "Буш и его жена решили, что им ни к чему столько места, и сейчас переезжают в квартиру. Кроме того, у них есть дом во Флориде, в котором они планируют проводить больше времени", - отмечает издание. Как сообщалось ранее, сводный брат президента Франции Николя Саркози Оливер выставил на продажу таунхаус на Манхэттене в Нью-Йорке за 11,95 миллиона долларов.