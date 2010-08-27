Лілія Подкопаєва таки зібралась заміж

Олімпійській чемпіонці з гімнастики 32-річній Лілії Подкопаєвій запропонували шлюб. Спортсменка близько року зустрічається зі столичним бізнесменом Віктором Костирком. "Живуть у його квартирі. Час від часу Ліля ночує вдома з дітьми. Вона вже заміж за нього збирається, але тримає це в секреті, — кажуть знайомі гімнастки. — Костирко зробив їй пропозицію. Весілля заплановане на середину осені. Вони з Ані Лорак та її чоловіком Муратом поїдуть відпочивати на острів Кріт". Віктор Костирко - партнер фонду Подкопаєвої "Здоров'я поколінь", власник одного з ресторанів у районі столичної пл. Перемоги. "Віктор — мій хороший приятель, — каже Ліля. — Як наші стосунки складуться надалі, покаже час. Скоро ми справді їдемо на відпочинок у Грецію. Мурат і Кароліна там святкуватимуть річницю свого весілля".