Колесников пугает Клюева журналистами (ВИДЕО)

Колесников требует от Клюева продлить супертрасу дальше его дома и пугает журналистами. ВИДЕО. ФОТО. Удивительная история произошла в среду перед заседанием Кабмина. Журналисты стали случайными свидетелями разговора вице-премьера Колесникова с первым вице-премьером Клюевым, не предназначенной для лишних ушей. Колесников и Клюев так увлеклись друг другом, что даже не заметили, что микрофоны на их столах были включены. Поскольку камеры журналистов были присоединены к пульту раздачи звука в зале заседаний правительства, поэтому каждое их слово записывалось. Первое, что обращает на себя внимание - это тон. Хотя Колесников в формальной иерархии находится ниже Клюева - он все же первый заместитель премьер-министра! - Но разговаривает он с ним как с подчиненным. Но еще более интересно, о чем именно говорят высокопоставленные. Колесников предупреждает Клюева, что пожалуется на него. "Украинской правде" Сергею Лещенко. Как известно, летом устроили не только грандиозное перекладывание асфальта на дороге, которой Янукович ездит в "Межгорье". Одновременно "Укравтодор" полностью поменял полотно на Старообуховской трассе, по которой Азаров и Литвин путешествуют из Киева в свои дома в государственной резиденции "Конча-Заспа". Теперь эта магистраль имеет по две полосы в каждом направлении. Но такой ремонт сделали не по всей длине трассы - без ремонта остались несколько последних километров на подъезде к Обухова. Собственно, Колесников во время этого разговора обвинил Клюева, что асфальт был положен только в доме первого вице-премьера. И предупредил - если тот не даст указание отремонтировать трассу до конца, то пожалуется на Клюева в "Украинскую правду". Колесников: Я скажу сейчас Лещенко, он придет на интервью ... А трудно было в Обуховской доложить 4 километра? Клюев: А ты посмотри как она (новая дорога) сделана? Колесников: Сделано она широко. Клюев: Прекрасно! К Обуховской она сделана. Колесников: Нет. На твоем доме она заканчивается. Я сейчас "украинскую правду" ... Клюев: Где? Оттуда до моего дома еще 10 километров. Колесников: Ты можешь дать команду? Пусть доделают. Там осталось сделать ее еще 4 километра. Клюев: Так правильно. Она сделана ... Колесников: не сделана ... Клюев: Я еще в 2007 году ее делал. (Колесников берет бумагу, карандаш и начинает чертить) Колесников: До твоего дома трасса идет четыре полосы. Клюев: Нет! Колесников: Послушай меня! ... В этот момент вице-премьер понял, что их перепалку слышали журналисты, которые записывали звук с "раздачи", и отключил микрофон. Инетересно, что никакого интервью Колесникова "Украинской правде" в эти дни не планировалось ... Журналисты выехали на место, чтобы посмотреть своими глазами на результаты ремонта vip-дороги. Оказалось, что правы и Клюев, и Колесников. Колесников правильно обратил внимание, что дорога отремонтирована не до конца. Новое полотно заканчивается прямо на границе Обуховского района. Но сама Старообуховская трасса идет вперед еще на шесть километров, мимо Рудиков, Плюты вплоть до того места, где она объединяется с Новообуховской трассе. А Клюев прав в том, что отремонтированная дорога не дошла до его дома. Как известно, первый вице-премьер живет на огромной территории площадью 17 гектаров, расположенном в Рудыках. И новая дорога обрывается за несколько километров до поворота в село. Остается надеяться, что Клюев испугается угроз Колесникова, и все же, если они уже начали делать ремонт этой трассы, доведут его до конца. Чтобы новый асфальт, с новой разметкой "две полосы в каждую сторону" радовал не только тех vip-персон, которые ездят в Конча-Заспу, но также и жителей обычных населенных пунктов.