Колесников пугает Клюева журналистами (ВИДЕО)

27 августа 2010, 16:00

Колесников требует от Клюева продлить супертрасу дальше его дома и пугает журналистами. ВИДЕО. ФОТО. Удивительная история произошла в среду перед заседанием Кабмина. Журналисты стали случайными свидетелями разговора вице-премьера Колесникова с первым вице-премьером Клюевым, не предназначенной для лишних ушей. Колесников и Клюев так увлеклись друг другом, что даже не заметили, что микрофоны на их столах были включены. Поскольку камеры журналистов были присоединены к пульту раздачи звука в зале заседаний правительства, поэтому каждое их слово записывалось. Первое, что обращает на себя внимание - это тон. Хотя Колесников в формальной иерархии находится ниже Клюева - он все же первый заместитель премьер-министра! - Но разговаривает он с ним как с подчиненным. Но еще более интересно, о чем именно говорят высокопоставленные. Колесников предупреждает Клюева, что пожалуется на него. "Украинской правде" Сергею Лещенко. Как известно, летом устроили не только грандиозное перекладывание асфальта на дороге, которой Янукович ездит в "Межгорье". Одновременно "Укравтодор" полностью поменял полотно на Старообуховской трассе, по которой Азаров и Литвин путешествуют из Киева в свои дома в государственной резиденции "Конча-Заспа". Теперь эта магистраль имеет по две полосы в каждом направлении. Но такой ремонт сделали не по всей длине трассы - без ремонта остались несколько последних километров на подъезде к Обухова. Собственно, Колесников во время этого разговора обвинил Клюева, что асфальт был положен только в доме первого вице-премьера. И предупредил - если тот не даст указание отремонтировать трассу до конца, то пожалуется на Клюева в "Украинскую правду". Колесников: Я скажу сейчас Лещенко, он придет на интервью ... А трудно было в Обуховской доложить 4 километра? Клюев: А ты посмотри как она (новая дорога) сделана? Колесников: Сделано она широко. Клюев: Прекрасно! К Обуховской она сделана. Колесников: Нет. На твоем доме она заканчивается. Я сейчас "украинскую правду" ... Клюев: Где? Оттуда до моего дома еще 10 километров. Колесников: Ты можешь дать команду? Пусть доделают. Там осталось сделать ее еще 4 километра. Клюев: Так правильно. Она сделана ... Колесников: не сделана ... Клюев: Я еще в 2007 году ее делал. (Колесников берет бумагу, карандаш и начинает чертить) Колесников: До твоего дома трасса идет четыре полосы. Клюев: Нет! Колесников: Послушай меня! ... В этот момент вице-премьер понял, что их перепалку слышали журналисты, которые записывали звук с "раздачи", и отключил микрофон. Инетересно, что никакого интервью Колесникова "Украинской правде" в эти дни не планировалось ... Журналисты выехали на место, чтобы посмотреть своими глазами на результаты ремонта vip-дороги. Оказалось, что правы и Клюев, и Колесников. Колесников правильно обратил внимание, что дорога отремонтирована не до конца. Новое полотно заканчивается прямо на границе Обуховского района. Но сама Старообуховская трасса идет вперед еще на шесть километров, мимо Рудиков, Плюты вплоть до того места, где она объединяется с Новообуховской трассе. А Клюев прав в том, что отремонтированная дорога не дошла до его дома. Как известно, первый вице-премьер живет на огромной территории площадью 17 гектаров, расположенном в Рудыках. И новая дорога обрывается за несколько километров до поворота в село. Остается надеяться, что Клюев испугается угроз Колесникова, и все же, если они уже начали делать ремонт этой трассы, доведут его до конца. Чтобы новый асфальт, с новой разметкой "две полосы в каждую сторону" радовал не только тех vip-персон, которые ездят в Конча-Заспу, но также и жителей обычных населенных пунктов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять