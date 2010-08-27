Табачник запустит целый веб-портал

Министерство образования и науки намерено в сентябре запустить веб-портал министерства. Об этом на пресс-конференции сказал министр образования и науки Дмитрий Табачник. "Мы сейчас активно работаем над созданием не веб-страницы, не сайта министерства, а целостного веб-портала министерства", - сказал Табачник. Он отметил, что веб-портал планировалось запустить к 1 сентября, однако для его доработки потребуется еще некоторое время, но в сентябре он точно начнет функционировать. По словам министра, портал будет содержать уникальную исчерпывающую информацию о всех направлениях деятельности всех сфер образования. В частности, он будет содержать информацию о всех вузах и средних учебных заведениях, информацию о госзаказе, о принципах поиска профессии, о лицензиях всех вузов по специальностям, а также как о проектах, так и об утвержденных условиях приема. Кроме того, к веб-порталу планируется присоединить кадровый портал, информирующий о научно-преподавательском штате вузов. По мнению министра, такой портал позволит предотвратить манипуляции с кадрами, когда для получения образовательной квалификации вузы на непродолжительное время привлекают высококвалифицированные научно-педагогические кадры. По словам Табачника, штатными работниками вуза будут считаться те, кто по трудовой книжке не меньше года проработал в вузе как по основному месту работы. Комментируя критику премьер-министра Николая Азарова в адрес веб-сайта министерства, Табачник сообщил, что в течение ближайших нескольких месяцев будет создан будет создана англоязычная версия. При этом Табачник не согласился с критикой Азарова о том, что на сайте министерства нет полной информации о всех вузах.