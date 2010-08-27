Семья мэра Черновецкого снимает номер за 5800 евро в сутки

Похоже, мэр Леонид Черновецкий решил отдохнуть от семьи. Его супруга Алина Айвазова и дочь Кристина сейчас находятся на Лазурном берегу Франции. А сам Леонид Михалойвич — в Швейцарии. Как вчера нам сказали на ресепшене самого дорогого отеля Hotel du Cap Eden-Roc, расположенного на берегу Средиземного моря между Ниццей и Каннами, Айвазова остановилась в двухэтажной вилле Ле Сендре. «Мадам Черновецкая и мадам Айвазова отдыхают у нас не первый раз», — сказал нам администратор. Нас соединили с виллой, правда, прислуга, говорившая на чистом русском языке, объяснила, что семья мэра отдыхает и не может подойти к телефону. Hotel du Cap Eden-Roc очень популярен среди кинозвезд. Здесь останавливались Шерон Стоун, Том Круз, Николь Кидман, Роберт Де Ниро, Джонни Депп, Катрин Денев. Отдых на вилле более чем дорогой. Сутки стоят 5800 евро. Как рассказал нам политик Михаил Бродский, близко знакомый с семьей, у Алины Айвазовой и Ирэны Кильчицкой, которая более 10 лет отдыхает в августе на Лазурном берегу, есть в Каннах недвижимость. Однако родственник Черновецких, депутат Киеврады Виктор Грынюк ,опровергает это: «Недвижимость за границей — огромные расходы». Семейство Черновецких приехали в Канны отмечать именины и свадьбу подруги Ирэны Кильчицкой. Как мы выяснили, свадьба пока не состоялась. Сам мэр, как уже писала «Сегодня», сейчас в Женеве — одном из самых дорогих отелей Four seasons, где стоимость номера в 300 «квадратов» составляет $12 тыс. в сутки. «Это не мешает ему видеться с семьей, ведь до Канн там недалеко», — говорит Гринюк.