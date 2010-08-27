Бекхэм не может продать спорткар «ТВР Сербера»

Известный 35-летний английский футболист Дэвид Бекхэм зарегистрировал на интернет-аукционе eBay лот со спорткаром «ТВР Сербера», сконструированный специально для игрока «Лос-Анджелес Гэлэкси», но его автомобиль никто не хочет покупать! Это притом, что Бекс запросил за уникального «монстра» с 4,5-литровым двигателем, кожаной отделкой салона и другими вкусностями для многих автолюбителей всего лишь 20 тысяч фунтов (24 тысяч евро)! Машина с номерами W7 DVB (футбольный номер и инициалы футболиста) досталась «Додику» еще 10 лет назад, когда Дэвид выступал в составе английского «МЮ». TVR Бекхэма набрала на спидометре за это время лишь 30 тысяч километров. Один из наиболее высокооплачиваемых футболистов мирового футбола не скрывает своей любви к большим скоростям и спортивным машинам, имея в своем автопарке ценные экземпляры различных моделей: «Феррари», «Ламборджини», «Бентли», «Астон Мартин» и «Порше».