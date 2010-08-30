Онищенко организовал день рождения Евы Лонгории в Лондоне

Голливудская актриса Ева Лонгория открывает общее дело с украинским бизнесменом Александром Онищенко. До этого известный предприниматель приглашал Лонгорию стать членом жюри конкурса Мисс Украина-2010. Онищенко предоставит $800 тыс. для продвижения благотворительного фонда Евы Лонгории в Киеве. Как сообщил организатор конкурса Мисс Украина Алексей Дивеев, Онищенко был одним из спонсоров праздника в честь дня рождения Лонгории в отеле The Dorcheste в Лондоне. "У Евы есть своя благотворительная организация, она помогает детям, а Александр Онищенко является президентом Федерации конного спорта. Они решили объединить два фонда", - отметил Дивеев. Также он рассказал, что детей будут лечить дельфинами или лошадьми. Эту методику лечения они планируют разработать на Украине. Как сообщалось в октябре 2009 года, Актрисы Ева Лонгория, Ольга Куриленко и теннисистка Каролина Возняцки посетят киевский центр социально-психологической реабилитации Служба спасения детей.