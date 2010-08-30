Обаму предложили увековечить на однодолларовой купюре

В США стартовал дизайнерский конкурс Dollar ReDe$ign Project, участники которого предлагают свои варианты обновления внешнего вида американской валюты. Организаторы считают, редизайн необходим как минимум потому, что однообразный вид банкнот негативно сказывается на имидже всей финансовой системы страны и на восприятии США в мире. Конкурс будет продолжаться до 30 сентября. По предварительным итогам наибольшее количество голосов набрал проект британско-американской дизайн-студии Dowling Duncan. Художники этой студии решили, что первый президент США Джордж Вашингтон слишком долго пребывает на однодолларовой банкноте. Вместо него они предложили поместить туда Барака Обаму. Причина - он первый президент-афроамериканец. Студией предложила следующий дизайн купюр: 5 долларов обозначают пять самых крупных индейских племен - Чероки, Навахо, Сиу, Чиппева и Чокто. 10 долларов означают десять поправок к Конституции США, так называемый Билль о правах. Двадцатка символизирует достижения США в ХХ веке. 50 долларов - все 50 штатов. На стодолларовой купюре дизайнеры предложили поместить портрет еще одного президента - Франклина Делано Рузвельта. Так как его первые сто дней правления были обозначены множеством благоприятных для страны реформ и решений. Стоит отметить, что шанс преобразования долларов крайне мал, так как Министерство финансов США пока не видит смысла отходить от привычного дизайна, предпочитая изменять лишь некоторые детали и не трогать основу. Напомним, 21 апреля, министр финансов США Тимоти Гайтнер и глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке представили новую стодолларовую купюру, которая появится в обращении в следующем году.