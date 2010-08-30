Пэрис Хилтон не пускают в Киев

Скандалистка не может покинуть Америку, хотя организаторы «Мисс Украина-2010» уже заплатили ей 500 000 евро Уже третьего сентября самолет с Пэрис Хилтон должен был приземлиться в столичном аэропорту «Борисполь» — на следующий день «Блондинка в шоколаде» выбирала бы «Мисс Украину-2010», но теперь ее прилет в Киев под большим вопросом — в субботу скандалистку арестовали. Фотомодель и актриса уже в который раз попалась на наркотиках: полиция нашла в ее авто кокаин (только в июле в аэропорту Коста-Рики у Хилтон изъяли грамм марихуаны). А случилось это в Лас-Вегасе, где 29-летняя Хилтон отдыхала в компании своего бойфренда — 34-летнего менеджера ночного клуба Саема Уэйтса. Сотрудники полиции остановили авто парочки, увидев, как из него валит сигаретный дым с характерным запахом марихуаны, но при обыске салона «поймали» рыбку покрупнее — сумочку Пэрис, в которой и хранились наркотики. Впрочем, сама Хилтон отрицает, что сумочка с содержимым принадлежит ей. Но светской львице предъявили обвинения в незаконном хранении кокаина. Если ее вину докажут, Хилтон грозит срок от одного до четырех лет, а до суда, дата которого пока не известна, она не имеет права покидать США. «Мы узнали о случившемся из sms-ки менеджера Пэрис, — рассказали нам в окружении украинского бизнесмена Александра Онищенко, который является владельцем конкурса «Мисс Украина-2010». — Хилтон выпустили из-под стражи под залог (к слову, ее приятель Уэйтс остается под арестом, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации. — Авт.), она — дома, но чтобы у нее была возможность покинуть Америку, требуется просто огромнейший залог, который мы не готовы вносить. Но мы все же надеемся увидеть Пэрис в жюри конкурса, ведь и гонорар ей уже заплачен». Как удалось узнать «Сегодня», за то, чтобы потусить в Киеве всего лишь сутки (знаменитая блондинка должна вместе с другими звездами — Жан-Клодом Ван Даммом и Евой Лонгорией — выбирать красавиц, а потом спеть на вечеринке после шоу) запросила 500 000 евро! Но даже если с Хилтон «не срастется», то светской львице найдут равнозначную замену. Как нам рассказали организаторы конкурса, если что — на роль звездной гостьи рассматриваются актрисы Шэрон Стоун и Мэг Райан, топ-модели Каролина Куркорова или же Наоми Кэмпбелл, хотя как раз с ней (собственно как и с Пэрис) продюсеры вечеринок из-за эпатажных и скандальных выходок стараются не связываться. Сама же Хилтон сейчас дома, о чем сообщила своим поклонникам через «Твиттер» (микроблог): «Лежу в постели, смотрю шоу «Семейный парень». Люблю это шоу!». И даже из своего ареста актриса умудряется делать пиар: «Эй, Лас-Вегас! Включите новости на третьем канале!». Ее последняя запись: «Иду спать. Спокойной ночи всем! Цем-цем, Пэрис!». А украинцы уже шутят, что лучше Хилтон заменить на Ксению Собчак. Дешевле обойдется.