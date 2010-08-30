У Пэрис Хилтон снова нашли наркотики

Скандально известной американской фотомодели и актрисе Пэрис Хилтон грозит испытательный срок, если она будет признана виновной в хранении наркотиков. Нарушение условий испытательного срока по законам штата Невада, где правнучка основателя крупнейшей в мире сети отелей Хилтон была арестована, карается лишением свободы на срок от одного до четырех лет. Окружной прокурор Дэвид Роджер отказался прокомментировать инцидент с героиней фильмов Пей до дна и Блондинка в шоколаде. Ее адвокат Дэвид Чернофф призвал широкую публику не торопиться с выводами. 29-летняя Хилтон была арестована в пятницу ночью в Лас-Вегасе вместе со своим любовником 34-летним менеджером ночного клуба Саем Уэйтсом. Уэйтс находился за рулем, Пэрис занимала пассажирское место. Как сообщил представитель полиции Лас-Вегаса Маркус Мартин, из машины вился сигаретный дым с характерным запахом марихуаны. Это обстоятельство заставило полицейского на патрульном мотоцикле остановить автомобиль и провести в нем досмотр. В салоне была найдена дамская сумочка с веществом, которое по итогам экспертизы было признано кокаином. Хилтон отрицает, что сумочка с содержимым принадлежит ей. Задержанных доставили в тюрьму округа Кларк. Хилтон была выпущена на свободу без гарантии внесения денежного залога. В личном блоге социальной сети Twitter фотомодель кратко сообщила поклонникам, что отправляется спать, ни словом не упомянув о происшедшем. Ее приятель остается под стражей, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации. Уэйтс внес залог в размере двух тысяч долларов и, как ожидается, будет освобожден позже. Недавно, 2 июля, Пэрис Хилтон была задержана в ЮАР у стадиона Nelson Mandela Bay, где прошел четвертьфинальный матч чемпионата мира между командами Бразилии и Нидерландов.