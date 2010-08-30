Тело Майкла Джексона хотят эксгумировать

Адвокаты врача Конрада Мюррея, которого обвиняют в смерти Майкла Джексона настаивают на эксгумации тела певца. По мнению полиции, Конрад Мюррей ввел своему пациенту смертельную дозу лекарства профопол. Сам же врач отрицает свою вину и требует провести дополнительные исследования, чтобы доказать, что причиной смерти Майкла Джексона стал не профопол, а злоупотребление певцом обезболивающими лекарствами на протяжении нескольких десятилетий. Семья Майкла Джексона в ужасе от возможности эксгумации и заявила, что будет до последнего сопротивляться этой неприятной процедуре. Но адвокатам врача уже удалось получить разрешение на дополнительное обследование кусочков тканей тела короля поп-музыки, которые были заморожены после его кончины. Если результаты подтвердят слова обвиняемого, то эксгумацию Майкла Джексона уже можно сказать решенным вопросом.