Путин не знает, кто такой Юрий Шевчук

Премьер России признался, что не хотел полемизировать с лидером группы ДДТ Премьер-министр России Владимир Путин не знал, что Юрий Шевчук, с которым он недавно вел дискуссию, - известный музыкант. "Мне сказали, что это певец. Ну что, я очень рад", - сказал Путин в интервью газете "Коммерсант". На уточняющий вопрос, правда ли, что он действительно не знал Шевчука, премьер ответил: "Ну я не знал, как его имя и фамилия! Ну неужели не понятно?!". На вопрос "Вы жили в Питере и не знаете, кто такой Шевчук? Так может быть?!" Путин ответил: "Да не знал! Да мало ли у нас в Питере талантливых людей. Среди них и господин Шевчук. Потом мне еще, помню, про него сказали, что он оппозиционно настроенный. Ну и замечательно! У нас, слава богу, люди имеют право говорить, что хотят и делают это. Я вообще не хотел с ним полемизировать!".