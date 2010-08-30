Иранская газета назвала Карлу Бруни проституткой

Ежедневная иранская газета Kayhan, поддерживающая консервативное правительство страны, назвала первую леди Франции Карлу Бруни проституткой. Об этом пишет The Daily Mail. На днях в газете была опубликована статья с заголовком "Французские проститутки присоединились к протесту правозащитников" (French prostitutes join the human rights protest), в которой упоминаются Карла Бруни и ее подруга, французская актриса Изабель Аджани. Материал появился после того, как обе женщины выступили в поддержку 43-летней матери двоих детей Сакинэ Мохаммади Аштиани (Sakineh Mohammadi Ashtiani). В 2006 году иранская азербайджанка Аштиани была приговорена к смертной казни через забивание камнями. Ее обвиняют в супружеской измене и причастности к убийству своего мужа. Женщина признала свою вину, однако позже заявила, что это признание было сделано под давлением. В поддержку Аштиани встали представители различных правозащитных организаций; ряд стран осудил действия иранских властей. Несколько дней назад Карла Бруни подписала петицию, а также написала открытое письмо в защиту Аштиани. В ответ на это иранская газета опубликовала статью, в которой перечислялись многочисленные романы жены президента Франции с различными известными людьми. Кроме того, в эфире иранского государственного телевидения прозвучало заявление, что Бруни встала на защиту Аштиани для того, чтобы оправдать свою аморальность. В Елисейском дворце пока никак не прокомментировали оскорбления со стороны иранского издания.