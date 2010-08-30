Один из богатейших людей Земли празднует 80-летие

Уоррену Эдварду Баффету, известному инвестору и одному из богатейших людей планеты, 30 августа исполняется 80 лет, сообщает Правда.ru. Будущая акула финансового мира появилась на свет в 1930 году в американском городе Омаха. Первые деньги Баффет заработал уже в шесть лет: купив шесть бутылок Coca Cola за 25 центов, он перепродал каждую за пять центов, получив при этом прибыль в пять центов. В возрасте 11 лет юный финансист дебютировал на бирже. Несмотря на то, что первый блин вышел комом, Баффет получил неплохой урок: он запомнил, что главное в инвестировании - это терпение. Журнал Forbes в текущем году поставил финансиста на третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Состояние Баффета оценили в 47 миллиардов долларов. В 2008 году, по версии того же журнала, инвестор был признан самым богатым человеком в мире.